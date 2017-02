Marine Le Pen a-t-elle dérapé en menaçant les fonctionnaires ?

et La rédaction numérique de RTL

publié le 27/02/2017 à 22:04

En meeting à Nantes dimanche 26 février, Marine Le Pen, s'est directement adressée aux magistrats, les exhortant à "ne pas contrecarrer la volonté du peuple". "Dans quelques semaines, ce pouvoir politique aura été balayé par l’élection. Mais ses fonctionnaires, eux, devront assumer le poids de ces méthodes illégales. Ils mettent en jeu leur propre responsabilité. L’État que nous voulons sera patriote."



"On a perdu 'la France apaisée' qu’elle prétendait incarner pendant cette campagne présidentielle, dans son renouveau d’image", remarque Nicolas Domenach face à l’inflexion du discours de la candidate frontiste, "on a retrouvé l’extrême-droite dans sa brutalité, dans ses attitudes anti-démocratiques".

Pour Marie Drucker, la sortie de Marine Le Pen n’est "pas de nature à casser tout ce qu’elle a fait depuis des mois envers les fonctionnaires". "Je pense qu’elle sait très bien ce qu’elle fait, et qu’elle navigue strate de son électorat", avance la documentariste. Scott Sayare voit une ressemblance dans le raidissement du discours de Marine Le Pen avec le complotisme et les "faits alternatifs" si chers à Donald Trump.



On refait le monde avec

- La documentariste Marie Drucker



- L’éditorialiste du Figaro Ivan Rioufol

- Le journaliste Scott Sayare

- L'éditorialiste Nicolas Domenach