06/02/2017

Marine Le Pen lançait sa campagne ce week-end à Lyon. La candidate du Front national a présenté son programme présidentiel en 144 mesures. Son objectif était simple : ne pas faire peur et se montrer crédible. On ne parle plus, par exemple, de la peine de mort. On ne parle plus de la sortie de l'euro - en tout cas, on ne donne pas de date de sortie. On ne parle plus de l'abrogation du mariage pour tous, mais du "remplacement des dispositions" de la loi Taubira. On ne parle plus de préférence nationale mais de "priorité nationale".



Cela n'a l'air de rien comme ça, mais ça tranche évidemment avec le discours du FN version Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen essaie d'apparaître moins clivante que son père. Son but, c'est de montrer qu'elle n'est pas cantonnée à rester dans l'opposition comme son père. Marine le Pen est en mode "présidentiel", dans un équilibre "subtil" entre un discours qui se veut légèrement adouci, moins brutal, moins agressif. Mais avec des fondamentaux qui restent les mêmes, il ne faut pas s'y tromper.

Apaisée sur la forme, ferme sur le fond

L'ADN du FN, ça reste la lutte contre l'immigration, ça reste le nationalisme, avec notamment des taxes sur les importations ou encore sur les contrats de travail des étrangers pour financer l'assurance chômage. L'ADN du FN, c'est aussi le retour aux frontières, la tolérance zéro pour les délinquants ou la lutte contre le fondamentalisme islamique.



En clair, Marine Le Pen sait que sur les aspirations, elle est assez en phase avec les Français. Son problème, c'est la crédibilité. C'est pour cela qu'elle joue entre un discours qu'elle veut plus apaisé sur la forme, mais toujours ferme sur le fond. L'idée étant d'aller chercher un maximum de voix sur sa droite et sur sa gauche.



C'est pour cela qu'elle a, par exemple, annoncé récemment que son futur premier ministre ne serait pas issu du Front national. C'est pour ratisser au-delà du FN, montrer qu'elle n'est pas sectaire, que son parti n'est pas replié sur lui-même. C'est pour cela qu'elle évoquait dimanche 5 février à Lyon un gouvernement d'union nationale. C'est pour cela qu'elle fustigeait "la gauche du fric et la droite du fric", tout en appelant les "patriotes de la gauche et de la droite" à la rejoindre. Vous aurez remarqué d'ailleurs qu'elle ne s'adresse pas aux députés mais aux maires, les élus supposés être les plus proches des Français.

Face à un défi

Marine Le Pen sait qu'elle ne peut pas gouverner toute seule, qu'il lui faudra des alliances. Pour l'instant il n'y a personne. Les Français ont très bien compris qu'elle n'était pas majoritaire. Souvenez-vous des élections régionales : dans une région hypervariable comme le Nord-Pas-de-Calais (aujourd'hui Hauts-de-France), elle n'a pas réussi à l'emporter.



Marine le Pen est dans une situation tout à fait étonnante où elle est la seule assurée d'être au second tour, mais aussi la seule qui n'a, en l'état actuel des choses, pratiquement aucune chance d'arriver à l'Élysée. Car elle se heurte à ce plafond des 50%. Elle est face à ce défi : soit élargir sa base électorale, soit se trouver des alliés. C'est cette équation qu'il lui faut résoudre ces trois prochains mois.