L'animatrice n'a pas apprécié que la candidate Front national utilise une image tirée d'une séquence d'"Ambition intime".

Elle avait reçue la patronne du Front national dans "Ambition intime" et craint aujourd'hui d'être instrumentalisée. Karine Le Marchand n'a pas vraiment apprécié qu'une photo d'elle apparaisse sur un tract de Marine Le Pen et l'a fait savoir. "Cette photo issue de mon émission a été éditée sur vos tracts @MLP_officiel sans mon autorisation. Merci de la retirer immédiatement", a écrit Karine Le Marchand sur son compte Twitter, ce samedi 4 février.



Alors que la candidate profitait des "Assises présidentielles" à Lyon ce week-end pour dévoiler ses "144 engagements" aux Français, le cliché représentant les deux femmes assises dans des fauteuils, trinquant au vin blanc lors de la venue de la politique dans le programme, a mis le feu aux poudres. La capture écran est accompagnée d'une phrase prononcée par Marine Le Pen : "Si je dois être critiquée, que je le sois sur des éléments avérés et non sur des mensonges".

Cette photo issue de mon émission a été éditée sur vos tracts @MLP_officiel sans mon autorisation. merci de La retirer immédiatement https://t.co/UB5RsN7O5C — Karine Le Marchand (@KarineLMOff) 4 février 2017

La "sensibilité féminine" de Marine Le Pen

"Très réticente à exposer sa vie privée, Marine a accepté de participer à l'émission 'ambition intime' avec la volonté d'être mieux connue (...). Avant d'élire un responsable porteur d'un projet politique, on élit une personne", peut-on lire plus loin sur la brochure de quatre page intitulée "Marine Le Pen présidente" et qui présente la candidate sous un jour plus confidentiel et dans lequel elle vante "sa sensibilité féminine".



Dans un second tweet, l'animatrice se défend de toute partialité. "J'ai fait 8 portraits de gauche et droite avec neutralité et bienveillance. J'en suis très fière. Je ne soutiens personne ni aucun Parti"

J'ai fait 8 portraits de gauche et droite avec neutralité et bienveillance. J'en suis très fière. Je ne soutiens personne ni aucun Parti — Karine Le Marchand (@KarineLMOff) 4 février 2017

Quitte à faire un tract "people", Marine Le Pen rappelle qu'elle à participé à l'émission de Karine Lemarchand. pic.twitter.com/UfBn0CfgpL — Alex Sulzer (@Alexsulzer) 4 février 2017

De son côté, le Front national fait valoir que le droit à l'image de l'animatrice ne peut pas être invoqué dans ce cas précis, en répondant directement sur Twitter à la présentatrice vedette de M6 : "Ceci est une capture d'écran d'une émission à laquelle MLP a participé. Nous sommes dans notre droit".