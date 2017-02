MINUTE PAR MINUTE - Marine Le Pen est en meeting à Lyon ce dimanche 5 février pour ses "assises présidentielles".

Crédit : CHAMUSSY/SIPA Marine Le Pen le 4 janvier 2017 à Paris.

par Ryad Ouslimani publié le 05/02/2017 à 14:51

Marine Le Pen lance sa campagne ce dimanche 5 février à Lyon à la salle Plénière de la cité des congrès, quelques heures après l'investiture de Benoît Hamon et en léger décalage avec Jean-Luc Mélenchon également en meeting à Lyon, et en représentation holographique à Paris. La veille, Emmanuel Macron avait réussi à réunir 16.000 personnes selon les revendications de son camp, toujours dans la même ville, carrefour des démonstrations de force de ce week-end .



Marine Le Pen va-t-elle aussi réunir tous ses partisans, après avoir annoncé samedi le chiffrage ainsi que les 144 points de son programme présidentiel. Selon elle, "le PIB devrait progresser en volume de 2% dès 2018 jusqu'à 2,5 par an en fin de quinquennat". L'inflation devrait quant à elle atteindre 2,5% à compter de 2020.



En quête de crédibilité pour la présidentielle, Marine Le Pen souhaite rendre 40 milliards d'euros aux Français, "par la baisse des impôts des ménages (20 milliards d'euros) et par des mesures pour leur pouvoir d'achat (20 milliards d'euros). Concernant les entreprises, la députée européenne compte baisser l'impôt sur les TPE-PME afin de leur redonner 5,5 milliards d'euros et "pérenniser" le CICE.

Suivez le meeting de Marine Le Pen en direct de Lyon

14h55 - Le Centre des congrès de Lyon se rempli et Marine Le Pen devrait prendre la parole aux environs de 15h.



14h56 - Louis Aliot, questionné sur LCI concernant la concurrence Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel macron eux-aussi en meeting à Lyon, a estimé que les deux candidats "se ressemblent assez en étant séctaires".