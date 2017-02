Marine Le Pen ne propose plus le rétablissement de la peine de mort

À la place du rétablissement de la peine de mort, Marine Le Pen proposera dans son projet présidentiel la mise en place d'une "perpétuité réelle".

C'est un changement majeur dans les rangs du Front national. Marine Le Pen ne proposera pas le rétablissement de la peine de mort. Du moins pas directement dans son projet en vue de l'élection présidentielle de 2017. Cependant, la présidente du Front national se dit prête à écouter le peuple si ce dernier manifeste la volonté de voir appliquer la peine capitale en France alors qu'elle a été abrogée en 1981.



Interrogée lors de l'émission Questions d'Info, Marine Le Pen a affirmé qu'elle intégrait dans son projet la "perpétuité réelle". "Je m'engage auprès des Français à mettre en oeuvre la perpétuité réelle, mais je crée le référendum d'initiative populaire", a-t-elle commenté.



Pour se faire entendre, une simple pétition réunissant 500.000 signatures seraient nécessaire pour imposer un référendum. Ainsi, elle est prête à ne pas remettre la peine de mort dans son programme, "quitte à ce que les Français la rétablissent via un référendum d'initiative populaire". Avant d'ajouter : "Avec 500.000 signatures, les Français pourront se saisir de n'importe quel sujet, je vais élargir le champ d'action possible du référendum", a-t-elle promis. Une manière pour elle de vanter "la démocratie directe" et de rendre "la parole au peuple".

La peine de mort, un sujet de désaccord au FN

Dans les rangs du Front national, la question de la peine de mort fait toujours débat plus de 35 ans après son abrogation. Si Marion Maréchal-Le Pen ou encore Gilbert Collard avaient exprimé à titre personnel leur opposition au rétablissement de la peine de mort, Marine Le Pen a pris position beaucoup plus tard. En 2015, au lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo, elle affirmait encore son attachement à la peine capitale : "Je pense que la peine de mort doit exister dans notre arsenal juridique, à charge évidemment pour les jurés, pour les crimes les plus odieux, de pouvoir faire ce choix".

Une démarche très symbolique, à trois jours de la présentation de son "projet présidentiel" à Lyon mais surtout à deux mois et demi d'une élection présidentielle pour laquelle le maître mot frontiste est de "rassurer" sur les intentions du parti et de crédibiliser. L'occasion pour Marine Le Pen de répéter une nouvelle fois son mantra : "Je suis totalement libre par rapport au projet du FN".



Parmi les sympathisants frontistes, 89% se disaient favorables à un retour de la peine de mort en avril 2016, selon un sondage Ipsos. Un pourcentage largement inférieur chez les Français, mais malgré tout en hausse selon le site Délits d'Opinion. Partisans et opposants d'un rétablissement se partagent désormais à parts égales, alors que plus des deux tiers des sondés ne voulaient pas en entendre parler à la fin des années 2000.