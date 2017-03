publié le 19/03/2017 à 08:30

Crise à Alep, affaire Théo... La famille Latrèche n'hésite pas à s'engager dans cette campagne présidentielle pour faire entendre sa voix sur des sujets sensibles. En 2012, tous avaient fait confiance à François Hollande. Défaitistes depuis le début de cette année à enjeu, tous étaient plutôt défaitistes et comptaient s’abstenir. Ils sont désormais de fervents défenseurs de Benoît Hamon, malgré ses difficultés à rassembler.



Manuel Valls a, en effet, annoncé qu'il ne parrainerait pas le vainqueur de la primaire de la Belle Alliance populaire. "Je savais qu'il n'allait pas le soutenir", regrette Jamila, la mère de famille. Son mari ne mâche pas ses mots à l'encontre de l'ancien premier ministre, qu'il compare à Brutus. "Pour moi, Benoît Hamon, c'est le vrai socialiste, comme à l'époque de Mitterrand, comme à l'époque de Delors." Mehdi, leur fils de 30 ans, est écœuré. "Je ne crois personne, ce ne sont que des menteurs.

Outre Manuel Valls, la famille concentre ses griefs sur Emmanuel Macron. L'Inspection générale des finances (IGF) soupçonne un délit de favoritisme concernant l'organisation d'une soirée à Las Vegas en 2016, au cours de laquelle celui qui était alors ministre de l'Économie, avait rencontré des entrepreneurs français. Une enquête préliminaire a été ouverte. "M. Macron n'est pour moi pas du tout représentatif du tout ma classe, je suis ni patron d'entreprise, ni affilié à la bourse. Macron représente le Medef", constate Allouche, qui n'ira pas voter en cas de second tour opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Sceptiques sur les chances de Benoît Hamon d'atteindre le second tour, les Latrèche comptent sur les élections législatives pour équilibrer le rapport de force.



Chaque dimanche retrouvez "La Campagne en Famille", et découvrez leur compréhension de la campagne, leurs désirs, leurs ras le bol et leurs doutes... jusqu’au vote en 2017 !