publié le 14/03/2017 à 07:42

"Heureusement qu'il y a le foot dans la vie de Manuel Valls", confiait à RTL un de ses proches. La victoire du FC Barcelone contre le PSG, "il l'a fêtée dignement avec un bon cigare", selon un de ses amis. Voilà pour les bonnes nouvelles. Car politiquement, ça ne va pas du tout. "C'est le gros bazar", commente un membre du gouvernement. Les ministres Jean-Marie Le Guen et Patrick Kanner ou le maire d'Évry Francis Chouat sont tentés de rejoindre Emmanuel Macron. "Meilleur rempart", selon eux, contre le Front national. Le sénateur Luc Carvounas lui demande de mouiller la chemise pour Benoît Hamon.



Bref Manuel Valls "se sent coincé", dit un ministre. Il a le choix entre "deux mauvaises solutions". Ses proches démentent formellement l'information du Parisien selon laquelle il s'apprêterait à prendre position pour Macron. "C'est trop tôt". Son entourage pense plutôt qu'il va gagner du temps, car rien ne l'oblige à se prononcer aujourd'hui. Mais selon Paris Match, Manuel Valls ne parrainera pas non plus Benoît Hamon.

L'ancien locataire de Matignon, qui reçoit ses troupes ce mardi 14 mars dans la soirée à l'Assemblée nationale, évoquera la menace du FN. Notamment parce que Marine Le Pen est sous-estimée à ses yeux. Mais il devrait rester volontairement flou sur le choix de son vote.

Manuel Valls peut compter, dans cette période difficile, sur les conseils avisés de François Hollande. Cela va beaucoup mieux entre eux. "Ils se reparlent et échangent régulièrement par texto", a confié à RTL un proche du Président. La fuite des socialistes vers Macron les occupe tout particulièrement.