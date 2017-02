Corbière dénonce la "fausse main tendue" de Hamon à Mélenchon

et Yves Calvi

publié le 17/02/2017 à 08:26

Benoît Hamon et Yannick Jadot, le candidat écologiste, sont sur le point d'aboutir à un accord en vue d'une candidature unique. Jean-Luc Mélenchon, qui a proposé de rencontrer le candidat socialiste en meeting à Strasbourg le 15 février, pourrait-il se joindre à cette alliance ?



Pour Alexis Corbière, porte-parole du candidat de la France insoumise, il est "temps de mettre bon ordre à une espèce de confusion et de désordre médiatique", regrettant que le coup de téléphone promis par Benoît Hamon pendant la campagne de la primaire de la Belle Alliance populaire, n'est jamais venu. "Les socialistes font un jeu de claquettes insupportable depuis trois semaines de fausse unité, de fausse main tendue. Nous sommes les seuls aujourd'hui à discuter sérieusement (...) Je vois bien la combine de gens qui sont à la ramasse", déplore-t-il. Toutefois, "depuis la proposition de Jean-Luc Mélenchon, contact a été établi entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon." Une lettre, récapitulant le fond du discours de Strasbourg, a été envoyée au candidat socialiste.

Pas question pour Alexis Corbière d'imaginer un accord sans garanties pour éviter "le coup du discours du Bourget (discours fondateur de François Hollande prononcé le 22 janvier 2012, ndlr)". Dans le viseur de la France insoumise se trouvent les anciens ministres du gouvernement Valls, qui sont investis aux élections législatives par le Parti socialiste. Ce sont "des personnalités qui se sont engagées clairement en faveur de la loi El Khomri. Vous ne ferez pas croire à la population que ces gens-là ont changé d'opinion. C'est hypocrite, cela ne créera aucune dynamique populaire, nous ne voulons pas d'accord d'appareil."