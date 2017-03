publié le 26/03/2017 à 08:25

Deux mois après les révélations de l'affaire Penelope Fillon, la famille Batoufflet est désabusée par la campagne présidentielle. Et le concept du premier débat opposant les cinq candidats les plus importants à en croire les sondages n'a pas arrangé les choses. "Ils sont tellement tous peu passionnants", lance d'abord Stéphane, tout en spontanéité. "Je n'ai pas envie de passer 3h30 devant ma télé à les regarder." Quant à Isabelle, sa femme, elle a suivi l'appel au boycott de TF1, lancé par Nicolas Dupont-Aignan après que la chaîne a décidé de ne pas convier l'intégralité des candidats. C'est décidé : elle déposera une enveloppe vide dans l'urne. "Ils m'ont vraiment dégoûté. Ils vont continuer de se servir derrière et continuer de servir leurs copains qui sont à côté."



Devant l'accumulation des affaires, le benjamin de la famille, Alexandre, ne sait pas pour qui voter. "On se rend compte que tout le monde a des casseroles. J'ai l'impression que l'on parle plus de ça que de la campagne présidentielle et des programmes des candidats", observe le jeune homme. Son grand-père approuve : "Le Français attend de savoir ce qu'on va faire du Smic, au niveau de l'emploi, de la retraite et de la sécurité."



Les Batoufflet débattent de l'intérêt de fermer les frontières

Justement, la sécurité intérieure a été détournée à Londres. Le 22 mars, un attentat perpétré sur le pont de Westminster et devant les grilles du Parlement a coûté la vie à quatre personnes. En réaction à cet attentat revendiqué par l'État islamique, Marine Le Pen a ciblé une nouvelle fois l'immigration. "Le Pen surfe sur cette idée. C'est à cause de l'immigration que ça pète en France, non, pour moi, ce n'est pas vrai." Son mari l'interrompt : "Je suis sûr qu'il faut stopper l'immigration", rétorque-t-il. Indifférents à la tenue des futurs débats, les Batoufflet attendent surtout que la justice tranche dans toutes ces affaires le plus rapidement possible.

