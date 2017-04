publié le 02/04/2017 à 08:25

Le 26 février, la famille Leroy avait parlé du ralliement de François Bayrou à Emmanuel Macron. Aujourd'hui, cette famille de droite installée dans le XVe arrondissement de Paris revient sur le morcellement de la gauche. "Les rats quittent le navire pour rejoindre Emmanuel Macron", constate Martine, la grand-mère, après que Manuel Valls a fait connaître sa décision de voter pour le candidat "En Marche !" dès le premier tour. "Plus, (la gauche) explose, plus je suis contente, ça c'est sûr (...) On a tellement tapé sur Fillon que ça ne me déplaît pas que la gauche soit en train de se tirer dessus mutuellement."



Antoine, son petit-fils de 16 ans, désapprouve la stratégie des nouveaux soutiens d'Emmanuel Macron et de Manuel Valls, qui n'a pas respecté sa promesse de soutenir le vainqueur de la primaire, prise lors des débats du mois de janvier. "Je trouve ça un peu hypocrite parce que c'est quand même l'ancien premier ministre du PS. Pendant les primaires, ils n'arrêtaient pas de dire qu'ils soutiendraient celui qui allait gagner... Mais j'ai vu que ça n'arrange pas Emmanuel Macron, qui ne veut pas être catalogué à gauche."

Son père, Mathieu, confirme : "Je crois que Macron préfère se tenir à l'écart de la référence du quinquennat de Hollande au maximum." Ce qui ne convainc pas Daniel, le grand-père : "Il est l'homme nouveau, et finalement ça reste à gauche, c'est absolument certain", analyse-t-il avant de préciser qu'il déposerait un bulletin au nom de Marine Le Pen en cas de duel au second tour avec Emmanuel Macron. Au grand dam de son petit-fils. "Ce serait une énorme bêtise de sortir de l'Europe. Dans un ou deux ans, j'aurai des échanges à faire avec Erasmus par exemple, comment on va faire du coup ? C'est hors de question que le Front national dirige la France."



