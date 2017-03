François Fillon "n'a pas été bon sur la manière de se défendre" selon les Patry

publié le 12/03/2017 à 09:11

Les Patry, famille d'agriculteurs de la Sarthe, soutiennent François Fillon coûte que coûte. Secrètement, ceux qui avaient voté Sarkozy en 2012 attendaient depuis toujours une candidature de François Fillon. Depuis que celui-ci a gagné la primaire de la droite, puis connu un tourment sans précédent avec l'affaire dite du PenelopeGate, ils saluent sa résistance et son maintien dans la course à l'Élysée. "Je me demandais à quel moment François Fillon allait reprendre la main, confie Michel, 63 ans, qui a vu l'événement au Trocadéro du 5 mars d'un bon œil. Ce rassemblement a été le bienvenu, il lui donne une force pour redémarrer sa campagne", estime-t-il. "Il l'a fait, ça a marché, tant mieux", acquiesce sa femme Marie-Thérèse.



Leur fils Antoine, 33 ans, se dit toutefois dérangé par l'organisation conjointe du rassemblement avec le mouvement Sens commun "auquel (il) n'adhère pas trop". Plus réservé sur l'attitude du candidat, il estime que François Fillon "n'a pas été bon sur la manière de se défendre". "Ça m'a choqué qu'il dise que la justice est responsable de son affaire. En tant qu'homme d'État on ne doit pas le dire", poursuit-il. Mais désormais il est temps pour les Patry de se concentrer à nouveau sur le projet politique concret de leur candidat. "On a passé beaucoup trop de temps à parler de cette affaire. Comme le dit François Fillon il faut aller de l'avant, se rassembler, pour faire avancer notre pays".