publié le 30/11/2016 à 16:38

Sa victoire ne remonte qu'au dimanche 27 novembre. Pourtant, François Fillon est déjà occupé à mettre ses troupes en ordre de bataille. Au surlendemain des résultats de la primaire de la droite et du centre, l'ancien premier ministre de Nicolas Sarkozy a commencé par remanier l'organigramme du parti Les Républicains, rétrogradant le sarkozyste et président par intérim Laurent Wauquiez à la place de vice-président, au côté de la députée filloniste d'Ille-et-Vilaine, Isabelle Le Callenec.



C'est le député Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale qui hérite du titre de premier secrétaire du parti. Passées ces nominations, François Fillon a entrepris de constituer son équipe de campagne en vue du scrutin présidentiel d'avril 2017. Selon les informations du Parisien, Thierry Solère devrait endosser la responsabilité de porte-parole du candidat lors de sa campagne.

Ce dernier était en charge de l'organisation du scrutin interne au parti pour désigner le candidat à la présidentielle de la droite et du centre. Scrutin pendant lequel le député a soutenu Bruno Le Maire, et non François Fillon. François Fillon, qui craignait les fraudes, a salué l'organisation et la neutralité dont le parlementaire a fait preuve. Une bonne impression qui a payé.