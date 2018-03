et Loïc Farge

publié le 30/11/2016 à 09:42

Vous vous souvenez peut-être de la fois où Laurent Wauquiez s'était illustré en mesurant les centimètres carrés de son bureau par rapport à celui de Nathalie Kosciusko-Morizet, et inversement ? Cette fois, c'est du même ordre. "L'enfant terrible" de la Sarkozie n'a pas réussi à sauver sa peau à la tête des Républicains. En revanche, il figure bien à l'organigramme comme vice-président, au même titre que la "fillioniste" Isabelle Le Callennec. François Fillon lui a en fait rendu son ancien poste en guise de "marque d'attention" (dixit un proche du vainqueur de la primaire de la droite). Au final, Laurent Wauquiez est donc plutôt bien servi.



Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes est présenté partout dans la presse comme "premier vice-président" du parti. Isabelle Le Callennec, elle, est reléguée au rang de "seconde vice-présidente". Pourtant, ce n'est absolument pas ce que disent les nouveaux statuts. Ce n'est pas non plus ce qu'a annoncé François Fillon mardi 29 novembre devant Laurent Wauquiez, lors du bureau politique des Républicains.

C'est tout simplement Laurent Wauquiez lui-même qui a cru bon de communiquer à l’Agence France Presse cette version toute personnelle de l’organigramme. Et ce par texto, pendant que le bureau politique avait lieu. Il ne peut pas s'empêcher. Il faut croire que c’est plus fort que lui.

Pourtant la veille l’échange avec François Fillon avait été houleux. "Il s’est enflammé à tel point que Fillon était à deux doigts de sévir", nous a confié un proche de Fillon. "Il voulait plus, il voulait être le numéro 1. Ce n’est pas possible, le patron c’est Fillon". Fermez le ban.