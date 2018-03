Qui est Bernard Accoyer, le nouveau secrétaire général des Républicains ?

et Geoffroy Lang

publié le 28/11/2016 à 19:07

Après sa victoire sans appel à la primaire de la droite et du centre (66,5%), le 27 novembre, François Fillon a commencé à placer ses fidèles dans l'organigramme des Républicains. Comme les statuts de la primaire lui permettent, le candidat de la droite à la présidentielle a nommé Bernard Accoyer au poste de secrétaire général des Républicains mardi 29 novembre. L'ancien président de l'Assemblée nationale succède ainsi à Éric Woerth. Le très sarkozyste Laurent Wauquiez, qui assurait l'intérim du parti depuis août 2016, retrouve son poste de premier vice-président du parti.





À 71 ans, Bernard Accoyer, est loin d'être un inconnu du grand public. Né le 12 août 1945 à Lyon, ce soutien de François Fillon commence sa carrière en tant que médecin en Haute-Savoie avant de se diriger vers la politique. S'il adhère au RPR en 1981, il ne se lance que huit ans plus tard. Il débute par un mandat local en étant élu maire d'Annecy-le-Vieux en 1989, poste qu'il occupe toujours, après quatre réélections. Bernard Accoyer est également député de la 1ère circonscription de la Haute-Savoie depuis 1993. Sur les bancs de l'Assemblée nationale, il s'opposera aux 35 heures, et au PACS, estimant que "la nation n'a pas à encourager les déviances".

Favorable au cumul des mandats

Il se fait remarquer par les membres de son groupe parlementaire en s'investissant dans la réforme des retraites, en 2003. La force avec laquelle il défend cette réforme et dénonce l'attitude de la gauche marque les esprits. Un an plus tard, il devient le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. À ce poste, il sera notamment chargé par Jacques Chirac de résoudre la crise du Contrat première embauche (CPE).

Le 4 juin 2007, il annonce être candidat à la présidence de l'Assemblée nationale, avant même les législatives. Face à son principal concurrent à droite, Patrick Ollier, il dispose du soutien du président Nicolas Sarkozy et du premier ministre François Fillon. Investi par son parti, il est élu le 26 juin de la même année. Au perchoir, il s'oppose à l'interdiction du cumul des mandats. Selon lui, "le lien entre l'élu national et les réalités du terrain est indispensable". Il quitte sa fonction en 2012 alors que François Hollande est élu président de la République. Redevenu simple député, il apporte son soutien à François Fillon à la primaire de la droite et du centre.