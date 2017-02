Hamon tacle les "petits arrangements" entre Bayrou et Macron

publié le 23/02/2017 à 15:17

Les "petits arrangements" entre personnalités politiques ? Très peu pour lui, à entendre Benoît Hamon. En déplacement dans le Pas-de-Calais jeudi 23 février, au lendemain de l'annonce d'alliance entre François Bayrou et Emmanuel Macron, le candidat socialiste à l'élection présidentielle a donné son sentiment. Estimant que cela ne changeait absolument rien à la campagne, le député des Yvelines a entrepris de se démarquer d'Emmanuel Macron, expliquant que cette annonce clarifiait les lignes politiques. "Il y a désormais un candidat de la droite classique et un candidat du centre-droit, c'est Emmanuel Macron", se positionnant ainsi plus à gauche.



"Les prochaines étapes du rassemblement, en ce qui me concerne, arriveront vite et je suis très heureux de [...] bâtir un rassemblement sur autre chose qu'un échange de bons procédés, une alliance à l'ancienne", a-t-il taclé sans le nommer Emmanuel Macron, candidat du mouvement "En Marche !", revendiquant une nouvelle manière de faire de la politique, en dehors du "système". Benoît Hamon ne se dit pas inquiété par cette annonce.

François Bayrou, qui a entretenu le suspense sur son éventuelle candidature à la présidentielle pendant de longs mois, a annoncé sa volonté de soutenir Emmanuel Macron, mercredi 22 février. Un soutien qui n'est pas sans contrepartie, puisque le président du MoDem le conditionne à un pluralisme des candidats présentés aux législatives mais aussi au vote d'une loi de moralisation de la vie politique.