Rapprochement de Bayrou et Macron : Charon évoque les Hutus et les Tutsis

L'annonce du ralliement de François Bayrou à Emmanuel Macron n'a pas plus à droite, c'est le moins que l'on puisse dire. Depuis la déclaration du président du MoDem mercredi 22 février et sa proposition d'alliance acceptée par le candidat du mouvement "En Marche !", les critiques se multiplient. "La fusion des girouettes a rarement donné le bon cap en politique", a par exemple fustigé le député Les Républicains Éric Ciotti. ""À défaut de partager une même vision pour la France, Emmanuel Macron et François Bayrou sont liés par une même conception de la politique : absence de projet, absence de conviction, reniements à répétition...", a pour sa part affirmé le secrétaire général du parti, Bernard Accoyer.



Il y en a un qui est allé un peu plus loin. Pierre Charon, sénateur de Paris et secrétaire national Les Républicains a posté sur Twitter une photo de François Bayrou et d'Emmanuel Macron, accompagnée de ce message : "Quand les Hutus rejoignent les Tutsis ! C'est donc la preuve que Macron est le candidat de François Hollande".

.@bayrou: Quand les Hutus rejoignent les Tutsis ¿c'est donc La preuve que #Macron est le candidat de #FHollande ¿¿¿¿ pic.twitter.com/46zDmKRLGT — Pierre Charon ¿ (@pierrecharon) 22 février 2017

Beaucoup d'internautes ont été choqués par la comparaison de ce proche de Nicolas Sarkozy, qui fait directement référence à la guerre civile qui a vu s'affronter les deux populations au Rwanda dans les années 1990, et qui s'est achevée par un génocide. En 1994, l'avion du président Hutu de l'époque est abattu. À la suite de cet attentat, les extrémistes Hutus ont appelé à l'extermination des Tutsis pour venger le chef d'État disparu. Environ 800.000 personnes ont été tuées en l'espace de trois mois, en majorité des Tutsis mais également des Hutus modérés.

"Tweet odieux", "immonde", "abjecte personnage", sur le réseau social, de nombreux membres ont réclamé à minima la suppression de la publication, quand d'autres ont émis le souhait d'attaquer le sénateur en justice.

Soyez dignes Mr @pierrecharon effacer ce tweet et excusez vous par un autre! À l'inverse @lesRepublicains et le @Senat doivent agir (4) — Joël Ndoli Pierre (@JndoliPierre) 23 février 2017