publié le 12/04/2017 à 21:11

Benoît Hamon vit une véritable descente aux enfers. À moins de deux semaines du premier tour de l'élection présidentielle, peu d’observateurs voient le candidat socialiste accéder au deuxième round. Le principal intéressé, relégué à la cinquième place, semble lui-même avoir perdu espoir, évoquant même sur notre antenne la perspective de faire une "bonne sieste" en cas de défaite le 23 avril. "Benoit Hamon semble avoir intériorisé sa défaite", analyse la journaliste Alba Ventura. Et la chute pourrait encore se poursuivre.



À en croire des bookmakers anglais, l'ancien ministre de l'Éducation nationale pourrait être détrôné de sa quatrième place par... François Asselineau. Fort d'une cote de 100/1, le président de l'Union populaire résistante relègue le socialiste en sixième position, coté à 200/1, à égalité avec Nicolas Dupont-Aignan. Interrogé par Libération, Graham Sharpe, porte-parole de William Hill, l'une des plus importantes maisons de paris outre-Manche, tente d'expliquer ce phénomène par le fait que François Asselineau adopte des positions anti-Europe, anti-euro et anti-OTAN, comme de nombreux partisans du Brexit.

Fieffés parieurs, les sujets de Sa Majesté donnent Emmanuel Macron grand vainqueur de l'élection-reine, fort d'une cote de 8/11. Le leader d'"En Marche !" est talonné par Marine Le Pen (11/4). François Fillon complète le podium, avec une cote de 9/2, juste devant Jean-Luc Mélenchon (8/1). Ces pronostics sont toutefois à prendre avec des pincettes. Le 22 juin 2016, veille du référendum britannique sur la sortie de l'Union européenne, les bookmakers avaient misé sur le maintien...