Penelope Fillon aurait été salariée d'un ministère à partir de 1980

François et Penelope Fillon, le 29 janvier 2017 à Paris

publié le 12/04/2017 à 13:54

À chaque semaine - ou presque - une nouvelle information. Dans son édition du 12 avril 2017, Le Canard Enchaîné se penche à nouveau sur l'affaire Penelope Fillon, qui a commencé dans les colonnes de l'hebdomadaire satirique, à la fin du mois de janvier 2017.



Après avoir révélé des soupçons d'emplois fictifs qu'aurait occupés l'épouse de l'ancien premier ministre, en étant successivement assistante parlementaire pour son compte, puis pour celui de son suppléant, le volatile révèle aujourd'hui que la Galloise aurait travaillé à partir de 1980 en tant que collaboratrice dans un ministère, alors que son époux était chef du cabinet de Joël Le Theule, au ministère de la Défense. Jusque-là, François Fillon concédait que Penelope Fillon avait été son assistante parlementaire à compter de 1986. Mais lundi 10 avril, Mediapart a affirmé qu'elle aurait en fait commencé en 1982.

Au ministère, elle serait restée en poste près de 15 mois, jusqu'en 1981 et l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Une mission dont le contenu n'est pas divulgué, mais qui aurait été rémunérée environ 6.000 francs, c'est-à-dire trois fois le montant du SMIC de l'époque. Joint par Le Canard Enchaîné, l'entourage de François Fillon nie fermement cette nouvelle assertion. Et menace de poursuites. Depuis les révélations de Mediapart, François Fillon a décidé qu'il ne commenterait plus les "affaires" dans lesquelles il se trouve englué, à moins de deux semaines du premier tour de la présidentielle.