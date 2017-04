Ces chiraquiens qui se mettent "En marche !"

publié le 12/04/2017 à 17:54

Un de plus. Jean-Louis Debré rejoint la longue liste des anciens ministres de Jacques Chirac ayant choisi d'apporter leur voix à Emmanuel Macron dans cette présidentielle. C'est lors d'un déjeuner à Lyon, à l'occasion du festival Quai du Polar, qu'il a fait part de son intention à Gérard Collomb, le 31 mars dernier, rapporte L'Opinion. "Je ne peux pas voter pour François Fillon. Je voterai pour Emmanuel Macron", a confié l'ancien président du Conseil constitutionnel à l'un des plus fidèles lieutenant du candidat.



Il y a un an, il avait pourtant été assez critique à l'encontre de celui qui était encore le ministre de l'Économie de François Hollande. "Ce qui me choque avec Macron, c'est que ce ministre, qui a de bonnes idées, intéressantes, est sans arrêt en train d'attirer les journalistes au détriment de l'unité du gouvernement", disait-il, quelques jours après la création du mouvement "En marche !". Sa confidence à Gérard Collomb prouve qu'il a peut-être adouci son jugement, mais ce n'est pas pour autant que l'on verra l'ancien ministre dans des meetings ou dans un clip de campagne. Il s'agit d'un vote et non pas d'un soutien.

Ce n'est pas la première fois que Jean-Louis Debré, président du groupe RPR à l'Assemblée nationale pendant quatre ans, ne vote pas pour le candidat de la droite à une élection présidentielle. En 2016, une fois sorti de son devoir de réserve imposé par le Conseil constitutionnel, il avait avoué avoir glissé un bulletin "François Hollande" dans l'urne, alors que Nicolas Sarkozy représentait son camp, rappelle le quotidien.

Un ancien ministre chiraquien en charge des investitures pour "En marche !"

Ce nouveau soutien confirme une tendance de fond : la famille est les amis de Jacques Chirac penchent largement pour le candidat du mouvement "En marche !". Jean-Paul Delevoye, ancien membre du RPR et ministre de la Fonction publique entre 2002 et 2004 occupe même un poste-clé au sein du mouvement : il préside la commission des investitures du parti d'Emmanuel Macron pour les élections législatives.



D'autres anciens ministres de Jacques Chirac ont affiché publiquement leur soutien à l'ex-ministre de l'Économie. On peut citer Dominique Perben, Philippe Douste-Blazy ou encore Jean-Jacques Aillagon. Mais dans le cercle rapproché de l'ancien président de la République, on trouve aussi des partisans d'Emmanuel Macron. Son petit-fils Martin Rey-Chirac fait par exemple partie des adhérents historiques du parti. Quant à son ancien collaborateur à l'Élysée, Hugues Renson, il a été l'un des premiers candidats investis par "En marche!" pour les élections législatives. Il affrontera d'ailleurs un ancien ministre de Jacques Chirac dans sa circonscription du 15ème arrondissement de Paris : le député LR Jean-François Lamour.