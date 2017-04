publié le 12/04/2017 à 18:11

Jean-Luc Mélenchon a le vent en poupe en cette fin de campagne présidentielle. Lui qui était à moins de 10% dans les sondages il y a encore un mois, distancé par Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon et Benoît Hamon, pointe désormais à la troisième place dans les enquêtes d'opinion. Il recueille même 68% d'opinions favorables dans une étude Ifop-Fiducial pour Paris Match et Sud Radio. C'est donc logiquement, comme à chaque fois depuis le début de cette campagne, que le favoris est la cible favorite de ses rivaux.



Jean-Luc Mélenchon a donc décidé de contre-attaquer mercredi 12 avril. D'abord via un post sur son blog. Intitulé "La rage est de retour", le message du candidat de "La France Insoumise" ironise sur les critiques dont il est l'objet. "De nouveau on annonce avec ma victoire électorale l’arrivée de l’hiver nucléaire, des pluies de grenouilles, les chars de l’Armée Rouge et le débarquement des Vénézuéliens", peut-on lire. Et d'ajouter : "Aucune personne sérieuse ne peut accorder de l’importance à de telles divagations."

S'il n'accorde pas d'importance à ce qu'il qualifie de "divagations", Jean-Luc Mélenchon - ou son équipe - a lancé une nouvelle rubrique sur le site internet de sa campagne. Intitulée "Désintox", elle répond point par point à chacune des attaques, et ce sur différents sujets, de sa proposition de revenir à la retraite à 60 ans jusqu'à son projet de réforme fiscale.