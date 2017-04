publié le 25/04/2017 à 07:32

Que ceux qui croyaient qu'ils en avaient terminé avec l'élection présidentielle se reprennent aussitôt. La campagne électorale battra de nouveau son plein dès le lundi 24 avril. Au lendemain du premier tour, qui révélera le nom des deux qualifiés, la campagne officielle, qui s'était terminée vendredi 21 avril à minuit, fera son retour. Les candidats encore en lice tenteront alors d'élargir leur base électorale afin de rassembler une majorité de Français derrière leur candidature. Les déplacements ciblés en région et les meetings reprendront jusqu'au vendredi 5 mai.



Pendant ces deux semaines, les mêmes règles que pour la campagne du premier tour s'appliqueront : parmi elles, la stricte égalité des temps de parole dans les médias entre les deux qualifiés, qui se retrouveront le mercredi 3 mai, pour l'ultime face-à-face de l'entre-deux-tours diffusé simultanément sur TF1 et France 2. Entre temps, les chaînes du service public retransmettront les spots de campagne des finalistes, dont les affiches seront collées sur les panneaux municipaux prévus à cet effet, et les Français recevront leurs programmes dans leurs boîtes aux lettres.

Après deux semaines de campagne officielle, une nouvelle période de réserve s'ouvrira du vendredi 5 mai à minuit au dimanche 7 mai à 20h, heure à laquelle les Français découvriront le nom du huitième président de la Ve République. Comme pour le premier tour, 70.000 bureaux de vote seront ouverts et sous haute protection policière dans tout le pays entre 8h et 19h. Une semaine plus tard, le dimanche 14 mai, François Hollande honorera son ultime rendez-vous en tant que chef de l'État. Il recevra son ou sa successeur à l'Élysée pour échanger avec lui ou avec elle sur les affaires courantes et lui transmettre les codes nucléaires. L'ancien premier secrétaire du Parti socialiste quittera la rue du Faubourg Saint-Honoré dans la foulée.



La nomination d'un Premier ministre et la formation d'un gouvernement

Après cette passation de pouvoirs, le temps presse déjà pour le nouvel habitant de l'Élysée. L'une de ses premières missions est de nommer son Premier ministre et de former son gouvernement, qui sera ensuite consolidé ou non par le résultat des élections législatives des dimanches 11 et 18 juin. Pour l'exécutif, l'objectif de ce scrutin est essentiel : il s'agit là d'élire la majorité parlementaire, celle qui lui permettra ou non de mener à bien les projets de loi qu'il a défendu durant la campagne présidentielle.