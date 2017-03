publié le 27/03/2017 à 08:07

Plus d'un mois après leur ultime dîner parisien, au cours duquel Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon avaient exclu une candidature unique et conclu un pacte de non agression, les tensions entre les deux candidats resurgissent. Alexis Corbière, porte-parole du candidat de la France insoumise, n'a que peu goûté à l'assimilation de Benoît Hamon entre Jean-Luc Mélenchon et Vladimir Poutine.



"En quoi Jean-Luc Mélenchon est-il fasciné par Vladimir Poutine ?", interroge-t-il. "On a toujours dénoncé ce régime, qui est une oligarchie." Une déclaration à laquelle il livre son explication : "(Benoît Hamon) est en difficulté, il recule. On voit bien toutes les contradictions du Parti socialiste - un parti qui est en train de se désagréger complètement - qu'il porte. Il pensait être le candidat du rassemblement, on n'a jamais vu son camp autant divisé, il pensait être celui qui marchait en tête, derrière lequel les choses devaient se rassembler et il est en situation difficile."

Pour calmer le jeu, Alexis Corbière a sa solution : "Je conseille à Benoît Hamon de continuer sa campagne plutôt que de polémiquer avec nous surtout avec des arguments qui sont assez petits (...) J'ai envie de dire à Benoît, calme-toi, prends une bonne petite tisane", ironisant sur le fait qu'il "en existe à la rose ou aux orties". "Fais ta campagne et de grâce respecte l'accord que nous avions (consistant à ne) pas (donner) de coups sous la ceinture."