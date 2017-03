publié le 29/03/2017 à 08:37

Manuel Valls ne se rangera pas derrière Benoît Hamon, comme le prévoyaient les règles de la primaire de la Belle Alliance Populaire. L'ancien premier ministre votera pour Emmanuel Macron dès le premier tour de l'élection présidentielle. Ce dernier affirme ne "vouloir prendre aucun risque pour la République".



Interrogé sur BFM TV/RMC sur le fait de savoir s'il allait voter pour le candidat de "En Marche !" après avoir progressivement rompu avec le candidat socialiste depuis fin janvier, Manuel Valls a assuré "prendre ses responsabilités". "Je pense qu'il ne faut prendre aucun risque pour la République face à l'effondrement moral de la candidature de François Fillon, face à la crise de la gauche et la marginalisation de notre candidat à la primaire Benoît Hamon", a-t-il commenté.

L'ancien pensionnaire de Matignon ne supporte pas la "marginalisation de la gauche de gouvernement" alors qu'il dénonce ouvertement la stratégie de Benoît Hamon comme un "échec". Malgré cela, pas question de se rallier à Emmanuel Macron. Une nuance importante pour l'ancien premier ministre qui ne participera pas à la campagne de son ancien ministre de l'Économie. "C'est une prise de position responsable", a-t-il commenté.



Interrogé au moment même sur Europe 1, Emmanuel Macron a tenu à "remercier" Manuel Valls de son soutien mais insiste sur le "renouvellement des visages et des pratiques". "Je pense que ça traduit ce que j'avais indiqué il y a plusieurs mois, c'est à dire que les primaires n'étaient pas en situation de regrouper l'ensemble de la gauche, et cela traduit le fait que les sociaux-démocrates et les femmes et les hommes de gauche responsables sont prêts à s'inscrire dans une démarche qui est la mienne", a-t-il analysé à chaud.