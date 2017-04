publié le 04/04/2017 à 07:21

Jeudi 6 avril, Emmanuel Macron sera l'invité de L'Émission politique sur France 2. Pour débattre, il aura en face de lui un soutien de François Fillon, Bruno Retailleau. Ce sera une première sur une grande chaîne de télévision pour le sénateur et président de la région Pays-de-la-Loire, qui prépare soigneusement ce rendez-vous. Pour autant, Bruno Retailleau n’était pas le premier choix de France 2 en réalité. Avant lui, d’autres personnalités de droite, approchées par la chaîne, ont décliné la proposition. C'est le cas notamment de Nathalie Kosciusko-Morizet, de Xavier Bertrand, mais aussi de François Baroin, qu'on présente pourtant souvent comme un possible premier ministre pour François Fillon si celui-ci l’emportait.



Un refus qui fait dire en privé au très sarkozyste Brice Hortefeux : "Baroin, il mise et s'économise". Traduction : il fait le job - il s’en est d’ailleurs pris à Emmanuel Macron ce weekend dans Le Parisien -, mais pas trop non plus. Surtout le sénateur-maire de Troyes se prépare à tous les scénarios. Le premier : une victoire à l'arrachée de François Fillon, sur laquelle il "mise" pour devenir éventuellement premier ministre.

Le second scénario : une victoire - plus attendue celle-ci - d'Emmanuel Macron, en vue de laquelle il "s'économise". François Baroin espère en effet mener la bataille des élections législatives à droite. Il se verrait bien à Matignon aussi dans le cas d’une cohabitation. Pas question donc de mouiller la chemise trop tôt face au candidat d'"En Marche !".