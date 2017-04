publié le 03/04/2017 à 09:17

Il s'était engagé à dévoiler rapidement la composition de son futur gouvernement après la primaire de la droite et du centre. Près de quatre mois après sa désignation pour être candidat à l'élection présidentielle, François Fillon n'a toujours rien officialisé. Ce lundi 3 avril, le député de Paris a fait un pas dans cette direction, sans se montrer catégorique.



"François Baroin est un homme politique de grande qualité", a-t-il attaqué, estimant qu'il était "un des Premiers ministres possibles", au cas où il accéderait à la magistrature suprême. "À trois semaines de l'élection présidentielle, c'est un très bon choix que vous me proposez", a-t-il éludé sur BFMTV. À l'issue de la primaire de la droite et du centre, plusieurs noms circulaient quant au probable futur occupant de Matignon, si d'aventure François Fillon était élu. Parmi eux, Gérard Larcher. Une hypothèse qui ne semble plus d'actualité après le "Penelope Gate", durant lequel le président du Sénat avait déclaré que s'il accompagnait François Fillon dans sa campagne, il gardait sa "propre liberté" car il n'avait "jamais été quelqu'un d'aligné".

Le 2 mars, Éric Ciotti avait appelé François Fillon à rapidement désigner son futur gouvernement, estimant sur France 2 qu'il fallait "sans doute qu'il désigne très vite celui ou celle qui sera son Premier ministre", en cas d'élection à l'Élysée, afin de former un "tandem". Un mois après, l'appel du député des Alpes-Maritimes n'a pas encore trouvé d'écho favorable.