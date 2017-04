publié le 05/04/2017 à 16:45

Dans la dernière ligne droite de la présidentielle, Benoît Hamon a quelque peu changé sa stratégie. Depuis sa victoire à la primaire de la gauche, il s'était évertué à tancer Emmanuel Macron qui ne cesse de siphonner les voix d'une partie de l'électorat du Parti socialiste. En parallèle, sa volonté de mettre au point une alliance avec les différentes gauches avait abouti au mince résultat d'une alliance avec Yannick Jadot et d'un pacte de non-agression avec Jean-Luc Mélenchon. Un accord conclu lors d'un dîner le 24 février. Un peu plus d'un mois plus tard, cette entente n'est plus.



Si le grand débat du 4 avril a surtout été marqué par les tacles glissés de Philippe Poutou sur Marine Le Pen et François Fillon, l'un des moments forts restera la passe d'armes entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon sur la thématique européenne. Peu après l'intervention du candidat de la France insoumise sur son intention de renégocier les traités européens (son plan A) en avançant une menace de Frexit comme moyen de pression qu'il n'hésiterait pas à activer via référendum (son plan B), le socialiste s'est lancé dans une virulente critique de ce projet.

"J'ai un désaccord avec vous, Jean-Luc Mélenchon. Je pense aujourd'hui que là où vous mettez très haut la barre des menaces, il aurait fallu que vous mettiez très haut la barre des solutions. Ça manque de solutions, votre programme sur l'Europe", lance d'abord Benoît Hamon pour ensuite souligner euroscepticisme de son adversaire. "C'est la raison pour laquelle ça finira au plan B. C'est ma conviction. Le chemin que vous proposez, c'est la sortie de l'euro et de l'Europe", a-t-il ajouté, sur fond de contestations du tribun. L'ancien ministre de François Hollande a fini par rappeler l'implication de Jean-Luc Mélenchon dans la construction européenne. "M. Mélenchon, ce n'est pas moi qui ai voté Maastricht (le traité de 1992, ndlr). C'est vous !" À cela, Jean-Luc Mélenchon a haussé le ton : "Si vous connaissez autre chose que la démocratie pour régler un problème, n'hésitez pas à nous le dire. Donc il n'existe pas d'autre chemin que celui que je vous indique, Benoît Hamon".

Des attaques rapprochées

Bien que les deux hommes de gauche aient dans le même temps reconnu un "point d'accord" sur le fait que "l'austérité, ça ne tient plus" au sein de l'Union européenne, Benoît Hamon semble décidé à ne plus épargner son rival comme le lui avait suggéré Julien Dray sur RTL. Cela coïncide avec sa mauvaise dynamique dans les sondages (désormais cinquième aux alentours de 10%) et qui bénéficie à son adversaire.



Déjà, lorsque Jean-Luc Mélenchon avait refusé le 29 mars de retirer sa candidature, l'élu des Yvelines en avait profité pour déplorer qu'un "certain caractère l'empêche d'être plus utile à la gauche qu'il ne l'est en réalité". Et les premiers signes d'agacements de Benoît Hamon avaient été vus quelques jours plus tôt sur France 2 et durant le premier débat du 20 mars sur TF1. Il fustigeait alors une "fascination" pour Vladimir Poutine.

La démocratie est en danger et Mme Le Pen et M. Fillon et Mélenchon expriment de la fascination envers M. Poutine qui arrête 700 opposants. pic.twitter.com/uygNHJvQc9 — Benoît Hamon (@benoithamon) 26 mars 2017

Cette attaque sur le dossier russe était très mal passée dans le camp d'en face. Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, avait lancé une violente charge en guise de riposte lors d'une interview sur RTL : "Je conseille à Benoît Hamon de continuer sa campagne plutôt que de polémiquer avec nous surtout avec des arguments qui sont assez petits (...) J'ai envie de dire à Benoît, calme-toi, prends une bonne petite tisane. (...) Fais ta campagne et, de grâce, respecte l'accord que nous avions [consistant à ne] pas [donner] de coups sous la ceinture". À trois semaines de l'élection, il n'en reste plus grand-chose.