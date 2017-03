publié le 20/03/2017 à 08:56

"Il faut être capable, quand on est désigné candidat, de considérer qu'on a certes des droits mais aussi beaucoup de devoirs", a lancé Julien Dray sur RTL à l'attention de Benoît Hamon. Il entend par ces devoirs ceux de respecter les électeurs qui n'ont pas voté pour le candidat socialiste à la primaire mais également le devoir de rassembler sa famille politique.



Ce rassemblement, pour le socialiste, devrait s'incarner par un affrontement des idées de Benoît Hamon avec celles de Jean-Luc Mélenchon. "Je ne suis pas d'accord avec le pacte de non agression à l'égard de Jean-Luc Mélenchon", a-t-il affirmé. "On le ménage, je considère qu'il faut interpeller toute la gauche". Julien Dray n'entend pas forcément d'adopter une attitude agressive à l'égard du candidat de la France insoumise mais d'être réaliste pour que la gauche passe le premier tour de l'élection présidentielle. "Le problème, ce n'est pas de taper, c'est de mettre Jean-Luc Mélenchon devant sa responsabilité".

Il y a désormais, selon ce proche de François Hollande, "une majesté Mélenchon". Le candidat de la France insoumise s'est, selon Julien Dray, "enfermé dans son sectarisme". "Il faut l'interpeller en lui disant quelle est la responsabilité qu'il veut prendre dans cette élection, a-t-il estimé. Le débat doit avoir lieu".