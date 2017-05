et Ludovic Galtier

publié le 06/05/2017 à 09:15

1981 ou l'année où la gauche arrive pour la première fois au pouvoir sous la Ve République. François Mitterrand est élu face au président sortant, Valéry Giscard d'Estaing. Une élection au cours de laquelle Jacques Chirac a été le meilleur allié de François Mitterrand, bien meilleur que le Parti communiste. Candidat lui aussi, Jacques Chirac a mené sa campagne obsessionnellement contre VGE. Ce qui a beaucoup aidé le leader du Parti socialiste.



Entre les deux tours, Jacques Chirac a finalement appelé du bout des lèvres à voter pour le président sortant. Mais en coulisses, les militants gaullistes du candidat du Rassemblement pour la République recevaient comme instruction de voter François Mitterrand, parce qu'il avait en tête l'idée que la gauche ne reste jamais longtemps aux affaires - à l'image de ce qui est arrivé à Léon Blum et Édouard Herriot dans des régimes parlementaires - et qu'à la prochaine élection, la droite l'emporterait cette fois avec leur poulain. En 1981, les électeurs avaient l'impression de se trouver devant un choix de société entre une France gaulliste ou une France socialiste voire néo-communiste avec une panoplie de nationalisations. Les Français se sont déterminés en fonction de cela.

Quel rôle à jouer le débat de l'entre-deux-tours entre François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing ? Sept ans plus tôt, VGE l'avait emporté nettement sur le socialiste. En 1981, ils font match nul : François Mitterrand était cette fois à la hauteur du président sortant, et apparaît comme quelqu'un ayant la carrure présidentielle.