publié le 03/05/2017 à 19:12

Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Le duel télévisé de l'entre-deux-tours débute à 21 heures et doit durer 2h20. Pour Alain Duhamel, ce débat est en premier lieu "historique, car cette fois-ci, il y a vraiment deux France qui sont face à face, deux conceptions de la société, deux politiques aux antipodes dans absolument presque tous les domaines".



Un contexte que l'on n'a pas connu depuis 1981 selon l'éditorialiste qui estime que depuis cette date, "on a assisté à une série d'alternances douces". Ce débat est au contraire "une alternative dure", note Alain Duhamel. De plus, ce débat devrait être, sauf surprise, "assez tendu parce que, non seulement les candidats ne s'aiment pas, mais polémiquent de plus en plus depuis plusieurs jours", analyse-t-il.

Mais Alain Duhamel estime que ce débat va vraiment être inédit car, pour la première fois, un candidat venu de l'extrême-droite participe à cet événement. En 2002, Jacques Chirac avait refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen, candidat FN arrivé en deuxième position à l'issue du premier tour. "Enfin, il y a Emmanuel Macron qui s'est inventé tout seul et ne vient de nulle part", juge Alain Duhamel. "On a, de toute façon, un duel qui préfigure ce qui sortira non seulement de la présidentielle, mais des législatives, c'est à dire un système politique profondément modifié".