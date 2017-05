Présidentielle 2017 : une "campagne du dégagisme", selon Alain Duhamel

publié le 05/05/2017 à 20:13

Les candidats rentrent ce vendredi 5 mai dans ce que l'on appelle la période de réserve. La campagne s'achève donc ce soir à minuit et pour Alain Duhamel il s'agit "d'une campagne du 'dégagisme'". Selon l'éditorialiste, "la campagne et l'élection de 2017 sont celles du 'dégagisme' et c'est un phénomène inédit".



Ce sont "toutes les dimensions du système politique qui sont touchées et on le voit avec les grandes figures politiques qui sont bousculées puis expulsées", explique Alain Duhamel. Une campagne qui aura également été le fruit d'aventures personnelles étonnantes et même "quelquefois presque extravagante", c'est le cas notamment de François Fillon qui était "l'hyper favori" et les affaires l'ont "asphyxié" et "il a été écarté", souligne l'éditorialiste. Même chose pour Jean-Luc Mélenchon qui croit qu'il va être qualifié pour le second tour et qui "échoue sur le fil et ne s'en remet pas". Le plus incroyable reste Emmanuel Macron précise Alain Duhamel, "qui n'existait pas politiquement il y a deux ans, on n'a jamais vu cela de toute l'histoire politique française".