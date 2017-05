publié le 02/05/2017 à 19:11

Dernière ligne droite pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les deux candidats ont tenu hier leur dernier grand meeting. Demain soir, dès 21 heures, ils seront face à face lors du traditionnel débat de l'entre-deux-tours. Pour Alain Duhamel, au terme de cette "très longue campagne, Marine Le Pen mène la meilleure campagne dans la forme et Emmanuel Macron mène la meilleure campagne sur le fond".



L'éditorialiste estime que si la candidate du Front national est meilleure sur la forme c'est "d'abord parce qu'elle est une démagogue, alors qu'Emmanuel Macron est un pédagogue". "Or, être une démagogue au cours d'une campagne est un énorme avantage, parce qu'on peut se permettre d'avancer tout et n'importe quoi (...) En revanche, si on est pédagogue, on veut démontrer, établir, relativiser, ne pas sortir de certains excès", note Alain Duhamel.

De plus, l'éditorialiste juge que "Marine Le Pen est pour dire les choses meilleure orateur qu'Emmanuel Macron". Une qualité "héréditaire chez les Le Pen", estime Alain Duhamel. "Elle a un culot, une audace, une puissance vocale. Elle ne s'interdit rien (...) aucun mensonge même". Face à cela, Emmanuel Macron est moins bon orateur. "Il est plus long, plus sage, plus abstrait", estime-t-il. Pour Alain Duhamel, Marine Le Pen est une "professionnelle" de la campagne, alors qu'Emmanuel Macron, "c'est un amateur".