Hier soir, seulement 16,5 millions de téléspectateurs ont regardé le débat de l'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce débat aura, pour Alain Duhamel, des conséquences sur le second tour. "Le climat de violence qu'a installé délibérément Marine Le Pen dès le début de ce duel (...) et cette volonté en permanence d'avoir l'air de monter à l'assaut à créé un climat tout à fait inhabituel", juge l'éditorialiste. Selon lui, certains qui envisageaient de s'abstenir ou de voter blanc pourraient arrêter un choix après ce débat.



Alain Duhamel estime également que "l'image de Marine Le Pen ne sortira pas indemne de cet épisode". Si cette stratégie était voulue par la candidate du Front national, elle n'en était pas moins risquée. "Elle a joué son va-tout. Elle a quand même décidé d'organiser le débat sur le terrain privilégié d'Emmanuel Macron, c'est à dire le terrain économique et social et pas sur le terrain identitaire", analyse Alain Duhamel. "Elle a également choisi d'utiliser les mots et le ton des meetings s'adressant aux supporters et non pas des interviews télévisées ou radio s’adressant à l'ensemble de la population", explique-t-il.

L'éditorialiste estime également que Marine Le Pen a pris le contre-pied de ce qui était sa stratégie depuis le départ, c'est à dire : la France apaisée. Résultat selon Alain Duhamel, "au moment où le Front républicain se fissure, le plafond de verre se renforce".