Pourquoi la contestation contre la réforme du travail fera un flop

publié le 01/09/2017 à 19:31

Depuis le 31 août, les réactions vont bon train au sujet des mesures annoncées sur la réforme du travail, voulue par le gouvernement. Et selon Olivier Mazerolle, éditorialiste le vendredi soir sur RTL, il n'y a pas de doute : sans faux pas d'ici là, la mobilisation prévue le 12 septembre pourrait être un flop pour la CGT et les opposants aux ordonnances.



"Comme tout pronostic, celui-ci compte sa part de fragilité, mais compte tenu de la situation, il est le plus raisonnable", assure Olivier Mazerolle. Il détaille : "La promesse tenue, la fermeté dans l'action, cela compte. En l'occurrence, Emmanuel Macron tient ses promesses. Il fait ce qu'il a dit qu'il ferait et ce n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps."

"Dans son interview au Point, Emmanuel Macron a fixé un cap. Il a donné une cohérence à l'ensemble de son action sans renoncer à quoi que ce soit même si ça fait grincer des dents. Il veut redonner sa fierté et sa grandeur à la France. Cela passe par des changements, des transformations importantes. Il donne l'impression de savoir où il va et dans ces conditions, est-ce bien la peine de s'époumoner dans la rue contre ce qui se fera de toute manière ? D'autant plus que les leaders de la contestation sont divisés", ajoute l'éditorialiste.