publié le 31/08/2017 à 07:31

Augmenter la CSG pour compenser la suppression des cotisations salariales. Telle était la promesse de campagne d'Emmanuel Macron et qui devrait être mise en oeuvre dès janvier 2018. Salariés et retraités devront donc supporter la hausse de la CSG. Un coût pour près de 9 millions de retraités qui verront donc leur CSG augmenter dès l'année prochaine et par conséquent leur pension diminuer.



Dans sa première interview publique, accordée au journal Le Point et publiée ce jeudi 31 août, Emmanuel Macron a confirmé cette intention. Il a rappelé qu'un "effort" sera demandé aux pensionnés "les plus aisés". "Les pauvres d'aujourd'hui sont souvent moins les retraités que les jeunes. Je leur demande donc, pour les plus aisés, un effort, je l'ai dit. Et leur effort permet de récompenser le travail", a déclaré le président de la République.

60% de retraités concernés

Les inactifs recevant une pension de plus de 1.200 euros par mois sont concernés par cette réforme. Les 40% d'inactifs les plus modestes seront à l'inverse épargnés. "Les contributeurs nets seront les 60% de retraités les plus aisés - dont la plupart s'y retrouveront avec la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français", a expliqué le chef de l'État dans un entretien-fleuve.

Dans un entretien donné à Sud Ouest le 20 août dernier, Bruno Le Maire avait déjà reconnu demander un effort aux retraités précisant qu'il ne s’agissait pas "d'alimenter les caisses de l'État". "Je leur dis qu'ils le font pour les plus jeunes générations et pour récompenser le travail. Ce n'est pas un effort pour alimenter les caisses de l'État", avait affirmé le locataire de Bercy.

Le gouvernement se moque des retraités Un communiqué du Front National Partager la citation





Depuis son annonce, cette mesure a vivement été contestée tant par la droite que par la France insoumise et par certains responsables PS. Dans un communiqué intitulé "Le gouvernement se moque des retraités", le Front National notait : "Le gouvernement tombe dans l'indécence la plus insupportable quand il ose demander, par la voix de Bruno Le Maire, aux retraités de consentir 'un effort' pour les jeunes en supportant une hausse de la CSGLes retraités n'ont-ils pas déjà assez payé ? N'ont-ils pas déjà assez vu leur niveau de vie stagner et leur retraite se maintenir à des niveaux souvent ridiculement bas ? En outre, on se demande de quelle façon les jeunes pourront bénéficier des fruits de cet effort puisque le même gouvernement vient de réduire les APL des étudiants de 5 euros par mois".