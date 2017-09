Pour Marlène Schiappa, Laurent Wauquiez confond PMA et GPA

publié le 13/09/2017 à 16:06

La procréation médicalement assistée continue de faire débat. Mardi 12 septembre, Marlène Schiappa a en effet annoncée, dans le cadre de la révision de la loi bioéthique, l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes dès 2018. Une mesure qui ne plaît pas à Laurent Wauquiez.



Après l'annonce de Marlène Schiappa, le candidat à la présidence du parti Les Républicains s'est dit "préoccupé" par la volonté du gouvernement. "Ce qui me préoccupe et m'a toujours préoccupé sur ces questions, c'est la question à terme de la marchandisation du corps de la femme et les questions de filiation", a réagi le président de la région Rhône-Alpes-Auvergne sur Franceinfo.

Une réponse qui n'a guère plu à Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes. Sur Twitter, elle a ainsi interpellé son opposant politique : "L'argument est tenable dans l'absolu mais là, vous confondez avec la GPA. La PMA est déjà légale en France pour les femmes en couple / hétéros. Le débat porte sur l'ouverture aux femmes célibataires et couples de femmes".

Pour les femmes en couples / hétéros. Le débat porte sur ouverture aux femmes célibataires et couples de femmes. À votre dispo pr échanges — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 13 septembre 2017

Dans les faits, Laurent Wauquiez ne s'est pas arrêté à cette seule déclaration. Face à cette idée d'ouvrir la PMA à toutes les femmes, il a ainsi évoqué un "engrenage". "On va donc ouvrir la PMA pour des femmes qui sont en couple. Derrière, les couples d'hommes feront évidemment une revendication d'égalité", a-t-il déclaré. Avant de poursuivre : "Ce qui signifie la gestation pour autrui, c'est-à-dire, parce qu'il faut dire clairement les choses, payer une femme pour qu'elle ait un enfant et ensuite le prendre pour le donner à d'autres personnes".



Le grand favori pour prendre la tête des Républicains pense dès lors que "l'invocation du droit à l'enfant ne doit pas aboutir à la marchandisation du corps de la femme".