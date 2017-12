publié le 16/12/2017 à 14:41

La Haute autorité pour la Transparence de la Vie publique, créée dans la foulée de l'affaire Cahuzac, a publié vendredi 15 décembre, comme c'est la règle désormais, les déclarations de patrimoine des membres du gouvernement. Sans surprise, ce sont les personnalités issues de la société civile qui affichent les patrimoines les plus importants. Parmi elles, Muriel Pénicaud, Françoise Nyssen ou encore Nicolas Hulot, lequel déclare plus de 7,2 millions.



Si le portefeuille du ministre de la Transition écologique et solidaire suscite l'étonnement, son garage surprend d'autant plus. Bien rempli, il contient six voitures, une moto, un scooter électrique et un bateau à moteur. Nicolas Hulot a acquis en 2017 une voiture Volkswagen achetée 50.000 euros - sa déclaration ne précise pas s'il s'agit d'un diesel. Il possède également une BMW aujourd'hui estimée à 33.000 euros, un vieux 4x4 ainsi qu'un petit utilitaire Peugeot, et il a acquis cette année une - pas très écologique non plus - 2CV.

L'autre passion de l'ancien présentateur de télévision, ce sont les maisons : il en possède une en Bretagne, une autre en Corse et a également déclaré des parts dans deux maisons et un appartement en Savoie. Le tout représente 2,5 millions d'euros. Mais le plus gros du patrimoine de Nicolas Hulot se trouve dans la rente du gel douche Ushuaïa, sa société de conseil, qui gère ses droits et est estimée à un peu plus de 3 millions d'euros.