Nicolas Hulot va se tenir à l'écart de sa fondation et des produits Ushuaïa

publié le 11/08/2017 à 14:57

Le décret a été publié à la demande de Nicolas Hulot, vendredi 11 août dans les colonnes du Journal officiel. Le ministre de la Transition écologique et solidaire a pris la décision de se mettre en retrait de la fondation qui porte son nom ainsi que de la marque de cosmétiques Ushuaïa. Une décision prise dans le cadre de ses fonction dans le gouvernement d'Édouard Philippe.



Le ministre de la Transition écologique n'aura donc plus rien à voir avec des actes ayant trait à la "Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme" et "au développement, à la fabrication et à la commercialisation de produits cosmétiques", indique le texte. Le militant écologiste avait créé cette fondation en 1990, consacrée à la défense de l'environnement.

Depuis sa nomination au gouvernement au printemps, Nicolas Hulot a démissionné de la présidence de la fondation, laissant la place à la journaliste et présentatrice Audrey Pulvar. Elle a depuis été rebaptisée Fondation pour la nature et l'homme (FNH).

Des produits commercialisés notamment par L'Oréal

Nicolas Hulot se trouve également être un ancien animateur de l'émission de télévision Ushuaïa, et touche par ailleurs des royalties sur l'exploitation de cette marque, qui appartient à la chaîne TF1. Des produits cosmétiques tels que des gels douche, déodorants et shampoings sont notamment commercialisés sous ce nom par la firme L'Oréal.