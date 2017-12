Le plan du gouvernement pour revitaliser les centres-villes

publié le 16/12/2017 à 08:20

Des centres-villes désertés, des commerces fermés, des devantures de magasins à l'abandon... Tel est le triste constat observé dans beaucoup de villes dites de taille moyenne (ayant une population comprise entre 20.000 et 100.000 habitants, ndlr). Et la tendance n'est pas à l'amélioration, à la vue des centres commerciaux qui fleurissent chaque année en périphérie de ces communes.



C'est pour lutter contre ce fléau que le Premier ministre a dévoilé jeudi 14 décembre un plan de revitalisation des centres-villes, à la suite de la deuxième Conférence des territoires, qui avait lieu à Cahors, dans le Lot. Édouard Philippe a ainsi annoncé que 5 milliards d'euros seraient alloués à ce plan, baptisé "Action coeur de ville", qui s'adresse aux villes moyennes. Celles-ci concentrent 23% de la population française et 26% de l'emploi.

Ce plan, qui sera mis en place par le ministre de la Cohésion territoriale, Jacques Mézard, comporte plusieurs objectifs visant à réhabiliter ces communes. Il prévoit tout d'abord l'ouverture de nouveaux commerces, la rénovation de logements sociaux, la restauration de bâtiments anciens, l'emménagement de nouvelles familles et enfin la création d'"écoquartiers" ou d'espaces publics.

Plusieurs leviers pour développer l'offre commerciale

"Il y a urgence de redonner vie à des centres-villes délaissés, vidés de leurs commerces, de leurs services et parfois de leurs habitants", a expliqué le Premier ministre depuis Cahors. Le gouvernement souhaite développer l'offre commerciale dans les centres-villes avec plusieurs leviers : la taxe sur les commerces vacants, ainsi que le développement de baux commerciaux de courte durée.



D'autre part, les propriétaires seront incités à rénover les logements situés en centre-ville pour favoriser le maintien des résidents. L'Agence nationale de l'habitat (Anah, ndlr) aidera au financement des 5 milliards d'euros, en fournissant 1 milliard destiné "aux travaux pour la réhabilitation, l'amélioration énergétique et l'adaptation des logements et des immeubles".



Action Logement prendra également part au plan, en investissant 1,5 milliard d'euros "sous forme de subventions et de prêts pour financer des opérations d'acquisition/amélioration". Cette somme permettrait selon le cabinet du ministre de la Cohésion des territoires d'acquérir et de réhabiliter quelque 600 immeubles par an. Sur les cinq milliards d'euros mobilisés, on comptera également 1 milliard provenant "de la Caisse des dépôts en fonds propres, 700 millions en prêts", a expliqué Édouard Philippe.

Une trentaine de villes en 2018, une trentaine en 2019

Le gouvernement n'a pas édité de liste de villes mais s'adresse aux maires des communes intéressées. Celles dont le projet pour le centre-ville est abouti pourront passer un contrat avec l'État "dès 2018", assure une source gouvernementale, qui précise que les communes dont le projet est en cours d'élaboration "seront accompagnées en 2018" pour finaliser en 2019. "On pense viser une trentaine de villes en 2018, et une trentaine en 2019", conclut-elle.