Pourquoi Rokhaya Diallo a-t-elle été écartée du Conseil national du numérique ?

"Le Conseil national du numérique a besoin de sérénité pour travailler". C'est l'argument fourni par le secrétariat d'État au Numérique pour justifier sa demande d'éviction de Rokhaya Diallo, nommée au sein de l'organisme consultatif lundi 11 décembre. Une requête rendue publique au terme de deux jours de polémique.



À l'origine : les positions de Rokhaya Diallo au sujet du féminisme et de la lutte antiraciste, ainsi qu'un discours prononcé à la tribune des Nations Unies le 7 décembre dernier. Elle y était conviée pour prendre la parole lors d'une réunion d'experts organisée au sujet des discriminations vis-à-vis des personnes d'ascendance africaine dans le monde.

À cette occasion, Rokhaya Diallo a dénoncé le "racisme d'État" présent en France, notamment à travers les violences policières "dont sont principalement victimes les personnes d'ascendance africaine". Cette notion, selon laquelle il existe une forme de racisme entretenue par le système politique, fait régulièrement polémique.

Levée de boucliers dans l'opposition

Aussitôt la nomination de Rokhaya Diallo parmi les 30 membres du Conseil national du numérique publiée, l'opposition s'empare de la nouvelle sur les réseaux sociaux. À gauche, Amine El-Khatmi, élu socialiste à Avignon relève la nouvelle dans un tweet publié le 12 décembre. "Vous avez demandé le racisme d'état, ne quittez pas..." écrit-il.

« Vous avez demandé le racisme d'État. Ne quittez pas... » https://t.co/A4WSxwi1kN — Amine EL-KHATMI (@Amk84000) 12 décembre 2017

Le 13 décembre, Valérie Boyer (Les Républicains) interpelle le premier ministre Édouard Philippe. Dans une lettre publiée sur Twitter, la députée des Bouches-du-Rhône revient sur la personnalité clivante de Rokhaya Diallo. "Vous souhaitez faire de l'égalité entre les femmes et les hommes une grande cause nationale et en même temps vous nommez Rokhaya Diallo, qui considère le voile comme un 'marqueur de féminité'", écrit-elle.



Une référence à des propos tenus par la militante féministe dans une interview à la revue Regards : "Je ne vois pas en quoi le fait de marquer la féminité par un voile, c’est plus sexiste que de le marquer par des talons aiguilles ou une minijupe", avait-elle déclaré.

Nominations de @RokhayaDiallo et du rappeur #Axiom au Conseil national du numérique : alors que les Français exigent de leurs responsables politiques de la cohérence, je souhaite mettre la lumière sur plusieurs contradictions d'@EPhilippePM pic.twitter.com/0YsMOd9ZFw — Valérie Boyer (@valerieboyer13) 13 décembre 2017

Une atteinte à "la sérénité" du Conseil

Mercredi 13 décembre, le gouvernement a donc tranché : Rokhaya Diallo ne fera pas partie du Conseil national du numérique. "Le Conseil national du numérique a besoin de sérénité pour travailler et les derniers échanges sur la composition du Conseil soulignent que ces conditions ne sont pas pleinement réunies", écrit le secrétariat d'État au Numérique dans un communiqué.

Je tiens à vous remercier pour votre chaleureux soutien qui me va droit au cœur. Ironie du sort, je rentre du Caire où j’étais conviée par les Nations Unies pour évoquer la haine sur Internet, sujet parfaitement illustré par les événements récents. Merci encore pour la force¿¿ — Rokhaya Diallo (@RokhayaDiallo) 14 décembre 2017

Une nouvelle à laquelle la militante a réagi en remerciant ses soutiens sur Twitter. Parmi eux, Edwy Plenel, rédacteur en chef de Mediapart, ou encore Élisabeth Lévy, rédactrice en chef du magazine conservateur Causeur. "Je ne suis d'accord sur rien avec Rokhaya Diallo mais je me battrai pour qu'elle puisse défendre ses idées", se justifie-t-elle sur Twitter.

Je ne suis d'accord sur rien avec @RokhayaDiallo mais je me battrai pour qu'elle puisse défendre ses idées. Ces chasses aux sorcières sont indignes du pays des Lumières. Laissez-nous nous engueuler en paix! — Elisabeth Lévy (@ELevyCauseur) 14 décembre 2017