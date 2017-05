publié le 14/05/2017 à 08:05

Incontestablement, le fil rouge du quinquennat de François Hollande a été la pluie incessante. Elle s'invite le 15 mai 2012 sur les Champs-Élysées. Le socialiste est président depuis à peine moins d'une heure. Debout dans la voiture présidentielle, sa silhouette émerge du déluge. Première image dont il va vite se moquer. "Partout où je me déplace la pluie vient", ricane-t-il. Pourtant, fallait-il voir dans le ciel qui se fâche le plus sombre des présages ? La courbe du chômage qu'il a juré d'inverser en un an résiste. Et début 2013, la guerre au Mali contre la France qui s'invite à l'Élysée. "Je veux ici vous dire que je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique." Première vraie sortie du président. À Bamako, c'est la lutte à mort contre le terrorisme qu'il vient de déclarer.



Dans l'immédiat, la menace est tout autre. Insidieuse et venimeuse, elle est survenue sans prévenir après des semaines de dénégations. "Je n'ai jamais eu de comptes à l'étranger, ni maintenant, ni avant", se défend "les yeux dans les yeux" Jérôme Cahuzac à l'Assemblée nationale. L'affaire Cahuzac explose le 19 mai 2013. Le ministre du Budget démissionne : un coup de poignard au cœur de l'État. "C'est une faute impardonnable, c'est un outrage fait à la République."



Le scandale : sa liaison avec Julie Gayet éclate au grand jour

Le Président se serait bien passé de ce scandale. Malmené par les manifestations contre le mariage pour tous, il est empêtré dans l'affaire de l'expulsion de la collégienne Leonarda. "Si elle en fait la demande et qu'elle veut poursuivre sa scolarité en France, un accueil lui sera réservé." Bientôt obligé de se débattre avec sa vie privée. Le magazine Closer affirme que François Hollande a une liaison avec l'actrice française, Julie Gayet. Valérie Trierweiler, première dame, claque la porte de l'Élysée, devenu le décor d'un épisode des Feux de l'Amour.

Côté Parti socialiste, la situation se tend avec une défaite aux élections municipales de 2014. Matignon perd Jean-Marc Ayrault et accueille Manuel Valls. Suivent déroute aux élections européennes et départs des frondeurs Montebourg-Hamon-Filippetti au profit d'Emmanuel Macron.



Le baromètre : le terrorisme

Le pire est à venir : 2014 a été douloureuse, 2015 débute par une abominable épreuve. "Un acte d'une exceptionnelle barbarie vient d'être commise ici à Paris contre un journal, c'est-à-dire l'expression de la liberté." François Hollande défile avec 4 millions de Français. Nous sommes tous Charlie. Il y aura ensuite le Bataclan, le 14 juillet à Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray, l'état d'urgence. Le terrorisme est le sinistre baromètre du moral de la Nation, omniprésent dans ce quinquennat chaotique.



Les manifestations contre la loi Travail émaillent 2016 pendant cinq mois. Un texte adopté à coups d'articles 49.3. "Je préfère quand je vais terminer mon mandat pouvoir dire que j'ai fait avancer sur un sujet essentiel, le travail, l'emploi, la vie de mon pays." Le président ne devrait pas dire ça, pense-t-on au PS. C'est aussi le titre d'un livre d'entretien avec deux journalistes du Monde.



La dernière déflagration. Il s'éclipse finalement le 1er décembre 2016. "Je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle." Aucune pluie, aucune précipitation ce jour-là, François Hollande venait de quitter la scène.