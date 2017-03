publié le 19/03/2017 à 15:23

Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une candidature unique à gauche à l'élection présidentielle. Mais la porte à un rassemblement après le scrutin semble être bien ouverte. Invitée du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI dimanche 19 mars, Aurélie Filippetti, porte-parole de Benoît Hamon, en convient. "Il y a peu de choses qui me choquent dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, sauf sa position sur l'Europe, qui n'est pas réaliste et qui n'est pas surtout ce dont on a besoin pour l'Europe."



L'ancienne ministre de la Culture épargne globalement Jean-Luc Mélenchon, à qui elle reconnaît le succès d'un "rassemblement large, populaire, qui montre d'ailleurs qu'il y a une force des idées de gauche dans ce pays, qui est bien présente." "Il n'y a pas d'incompatibilités loin de là, il y a même beaucoup de convergences avec les électeurs et les élus communistes", poursuit Aurélie Filippetti, qui se déclare plus proche de Jean-Luc Mélenchon que d'Emmanuel Macron programmatiquement parlant.

En cas de défaite de Benoît Hamon, un nouveau Parti socialiste peut-il émerger avec le député des Yvelines et le leader de la France insoumise en têtes de gondole ? Pas impossible. "Si je regarde sur le terrain, si je regarde ce qui se passe chez moi en Moselle, à la mairie de Metz il y a des majorités qui rassemblent notamment les communistes, et même des centristes. Ça existe déjà, conclut-elle.