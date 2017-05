Le bilan économique très mitigé du quinquennat de François Hollande

publié le 10/05/2017 à 22:57

"Il faut voir deux périodes dans le quinquennat", affirme Pascal de Lima, qui explique que le début du mandat de François Hollande a été très difficile et que le "sprint final" des derniers mois a vu de nombreux indicateurs économiques passer au vert. Sur le terrain du chômage, la première phase du quinquennat a été particulièrement mauvaise, même si la courbe a eu tendance à se redresser sur la fin, à partir de 2016.



Pascal de Lima explique que le moral est tout de même meilleur, que ce soit du côté des chômeurs, des entrepreneurs et des investisseurs ces derniers mois. L'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, couplé à une croissance en verve depuis le début de l'année 2017, peut en effet selon lui faire naître une dynamique sur le plan économique. Interrogé sur le projet de loi Travail qui a tant fait parler, il estime que c'est très positif pour les entreprises et juge même que le secteur du numérique aurait besoin "d'encore plus de flexibilité".

Autre point noir du quinquennat, le niveau de pauvreté. Pascal de Lima rappelle que 8.5 millions de personnes vivent actuellement en France sous le seuil de pauvreté. Dans le domaine de la fiscalité, l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron marque selon l'économiste un rendez-vous important. Selon lui, si l'on accepte la mondialisation et la concurrence, il faut accepter que l'on soit en phase dans le domaine de la fiscalité.