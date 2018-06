publié le 21/06/2018 à 07:00

Pascal Brice, directeur général de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (Ofpra) était l'invité de RTL ce jeudi 21 juin. L'Aquarius et les 629 migrants que le navire humanitaire a sauvé en mer Méditerranée sont arrivés à Valence en Espagne dimanche 17 juin, après que leur accueil a fait l'objet d'une controverse entre l'Italie, l'Espagne et la France. Cette dernière a finalement offert son aide en proposant au gouvernement espagnol de prendre en charge une partie de ces migrants. Parmi eux, la moitié souhaitent obtenir l'asile en France.





Pour le directeur de l'Ofpra, il est urgent d'agir et de prendre la mesure de la crise migratoire qui frappe l'Europe. "L'Europe n'a pas de règles qui permettent d'organiser cela correctement", juge Pascal Brice. "Il faut trouver des solutions", poursuit-il, mettant l'accent sur le fait qu'il faut dissocier les demandeurs d'asile des migrants économiques.

"Vous avez des gens de l'Ofpra qui sont actuellement dans des pays du Sahel", explique aussi Pascal Brice, refusant toutefois de dire quels pays sont concernés, "de manière à éviter (aux migrants) de terribles traversées et s'assurer que les personnes relèvent bien du droit d'asile".