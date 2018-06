et AFP

publié le 17/06/2018 à 20:07

Des centaines bénévoles, venus de toute l'Espagne, étaient présent à Valence ce matin du dimanche 17 juin pour accueillir l'Aquarius. Ce bateau, dont l'équipage a porté secours à 630 migrants perdus en mer Méditerranée, est resté bloqué en mer une semaine durant suite au refus de l'Italie de l'accueillir.



"Ils sont assez heureux d'être arrivés à bon port, enthousiastes et remplis d'espoir même s'ils semblent fatigués. Mais le premier (sentiment) l'emporte sur le deuxième", raconte Carmen Moreno, bénévole de la Croix-Rouge. Accompagnée par la police, des ambulances et des autobus, elle est en charge de recevoir et d'accompagner les migrants sur le quai. Pour eux, des kits avec des habits, une serviette, des produits d'hygiène, un peigne, une brosse à dents ont été prévus.

"Ils nous parlent et nous racontent leurs expériences", indique Hanan El Ayadi, une autre bénévole. Elle cite notamment un petit garçon soudanais qui lui a fait part de sa passion pour le club de football d'Arsenal. D'autres trouvent un peu de réconfort auprès des religieux présents sur les quais.

Pour tous ces bénévoles, ce n'est que le début de leur mission. Ils accompagneront les migrants jusqu'aux centres d'hébergements, avant qu'ils ne soient répartis entre les différents pays européens ayant accepté de les recevoir.