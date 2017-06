publié le 28/06/2017 à 09:36

"On dit que les étoiles continuent de briller après leur mort. Ça n'est pas tout à fait vrai : en réalité, c'est l'observateur qui, placé à des années lumières de l'astre, contemple l'état différé de ce qui fut, mais qui n'est plus", analyse Anne Rosencher. "Il en est de même avec le Parti socialiste : on avait cru qu'il avait encore des électeurs, alors que... plus beaucoup", constate-t-elle. "6,3% des voix à la présidentielle, 9,5% aux législatives : l'étoile socialiste a plus que pâli. Et l'on peut même se demander si nous ne contemplons pas aujourd'hui les lueurs pétaradantes d'un astre zombie", poursuit la journaliste.



Le dernier quinquennat aurait-il tué le Parti socialiste, comme beaucoup le prétendent ? "En vérité, l'hémorragie de ses électeurs date d'il y a beaucoup plus longtemps", constate Anne Rosencher. "S'il faut se garder de jouer les Madame Soleil, même avec les astres agonisants, pour le PS, quand même, la résurrection va être compliquée", ajoute-t-elle. Selon elle, "les socialistes aujourd'hui sont un peu l'illustration de cette géniale phrase d'Albert Einstein, à savoir qu''on ne peut pas résoudre un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré'".