Manuel Valls avait été le premier à formuler l'hypothèse des "deux gauches irréconciliables". Après la campagne de la primaire de la gauche, mais aussi de la présidentielle et des législatives, l'ancien premier ministre confirme que "les gauches sont parfois irréconciliables".



Invité du #RTLsocialstudio, le député de l'Essonne estime que "l'attitude de Jean-Luc Mélenchon lors de l'entre-deux-tours, la violence qu'il a exprimée à l'égard de Bernard Cazeneuve, rendent difficile toute construction commune avec lui (...) Je ne vois pas qu'elles sont les positions conciliables sur l'économie, l'Europe et la lutte contre le terrorisme".

À la question : "Quel est l'avenir du Parti socialiste ?" Manuel Valls répond : "C'est son problème. J'ai de l'affection pour les militants, les élus et pour beaucoup de mes amis. Je pense aussi aux électeurs qui peuvent être désemparés. Mais ça n'est plus mon histoire. Il est dans une impasse, dans des contradictions qui sont difficiles à résoudre, voire impossible. Pour moi, une page se tourne. J'espère que le Parti socialiste trouvera la force de changer, de se rénover mais je pense que ça va être très difficile, parce qu'il n'a pas eu le courage d'opérer ces changements et je ne vois pas aujourd'hui comment il va le faire".