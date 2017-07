publié le 09/07/2017 à 21:15

Le nom de cette députée de la Réunion et ancienne ministre des Outre-Mer, Ericka Bareigts, n'est pas familier de beaucoup de Français. Pourtant, elle se retrouve dimanche 9 juillet au cœur d'un couac cocasse du PS. Elle a démenti faire partie de la nouvelle direction du parti. C'est pourtant ce qu’annonçait le PS la veille, à l'issue d'un Conseil national. La député a évoqué "une erreur matérielle".



"Si je suis touchée et honorée par une telle proposition, je dois cependant décliner cette offre", aurait déclaré l'ancienne ministre selon des propos rapportés par son collaborateur parlementaire. "Je décline cette offre parce que je compte me concentrer sur mes fonctions de porte-parole du groupe parlementaire Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale, ainsi que sur mes activités de députée en commission des Affaires sociales et à La Réunion, dans ma circonscription", a-t-elle poursuivi.

Le PS prend "acte"

Le Conseil national du PS se réunissait ce samedi 8 juillet, à Paris, pour désigner une nouvelle direction collégiale de 16 membres, assistés de trois collectifs. Elle devra mettre sur les rails la refondation de ce parti en déroute, notamment depuis ladéfaite de Benoît Hamon à l'élection présidentielle.

Le parti voulait faire la part belle à la nouvelle génération, mais ce sera donc sans l'ancienne ministre. Elle "participera néanmoins, avec enthousiasme et conviction, à la refondation du parti et militera pour que la population y soit associée le plus largement possible", selon son collaborateur parlementaire. En réaction, le Parti socialiste a indiqué qu'il prenait "acte", dans un communiqué, du "retrait d'Ericka Bareigts de la direction collégiale provisoire".