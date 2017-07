Pourquoi Vallaud-Belkacem n'a pas intégré la direction collégiale du PS

publié le 09/07/2017 à 07:32

La reconstruction se fera sans Najat Vallaud-Belkacem. Alors qu'une nouvelle équipe dirigeante du Parti socialiste, chargée d'organiser sa rénovation, vient d'être définie, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale a décidé de ne pas en faire partie. Dans un long message publié sur sa page Facebook samedi 8 juillet, celle qui est désormais "libre de tout mandat électif" (elle a été battue aux dernières législatives) a expliqué sa décision.



Najat Vallaud Belkacem commence par évoquer les "importantes défaites électorales" traversées par le Parti socialiste ces dernières semaines, mais affirme sa foi en l'avenir : "Je suis convaincue que le moment viendra où nous rassemblerons à nouveau ce peuple orphelin autour de nos idées, de nos convictions et de nos valeurs, dans une maison commune et un projet fédérateur." Elle insiste par ailleurs sur l'importance d'un renouveau : "Nous sommes quelques-uns, (...) à ne pas baisser les bras, à vouloir reconstruire, refonder, imaginer, inventer et créer un horizon d’avenir à cette gauche en laquelle nous croyons."

Je souhaite prendre le temps de réfléchir en profondeur aux raisons de cet échec ainsi qu’aux raisons que nous avons d’espérer à nouveau dans une gauche européenne, écologiste, laïque, socialiste. Najat Vallaud-Belkacem Partager la citation





Cependant, celle qui veut "assumer (...) le profond désaveu exprimé par les électeurs" explique souhaiter "prendre le temps de réfléchir en profondeur aux raisons de cet échec ainsi qu’aux raisons que nous avons d’espérer à nouveau dans une gauche européenne, écologiste, laïque, socialiste." Et d'expliquer : "Si je suis convaincue que ce travail sera forcément collectif, en allant très au-delà des murs de la maison socialiste, je crois aussi qu’il comporte sa part de solitude, de concentration et d’introspection. C'est pourquoi je n'ai pas souhaité rejoindre l’équipe dirigeante du Parti socialiste qui va préparer le prochain Congrès, afin de me consacrer à ce travail de réflexion qui m’est, qui nous est, aujourd’hui indispensable."

Elle salue néanmoins cette direction collégiale, qui se réunira prochainement en Congrès pour redéfinir les lignes du parti, en lui souhaitant "pleine réussite". Avant d'assurer les militants de sa fidélité : "redevable comme je le suis à l'égard de tous les militants qui ont placé leur confiance en moi, m'ont accompagnée et m'ont soutenue depuis des années, je leur dis que ma décision d'aujourd'hui n'est ni une désertion ni un renoncement, mais bien la meilleure façon de leur être fidèle et utile demain."