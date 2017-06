publié le 18/06/2017 à 20:39

Elle fait partie des rares ministres de François Hollande à conserver son siège de député. Ericka Bareigts, ancienne ministre des Outre-mer a été réélue dans la première circonscription de La Réunion, avec près de 66% des voix.





Dans le détail et selon son entourage, la socialiste a obtenu 65,83% des voix, contre 34,16% des voix pour son adversaire Les Républicains Jean-Jacques Morel, qui a reconnu sa défaite. Élue pour la première fois en 2012, elle avait fait une intervention remarquée à l'Assemblée nationale, fin septembre 2015. Après les propos de Nadine Morano sur la France, "pays de race blanche", elle avait lancé : "Pour moi, députée noire de la République, la France décrite par Mme Morano, n'est pas la mienne", déclenchant une standing-ovation des députés de gauches. Elle avait ensuite rejoint le gouvernement de François Hollande en février 2016 d'abord en tant que secrétaire d'État chargée de l'Égalité réelle, puis elle avait été nommée ministre des Outre-mer en août de la même année.

Avec cette victoire, Ericka Bareigts rejoint Stéphane Le Foll et Delphine Batho, eux aussi anciens ministres de François Hollande et réélus au second tour de ces élections législatives. Un scrutin qui a vu la large victoire de l'alliance La République En Marche - MoDem, qui obtient la majorité absolue avec 360 députés au Palais Bourbon selon une estimation Kantar Sofres-Onepoint pour RTL. Derrière, Les Républicains et l'UDI remporteraient 133 sièges. Le PS et ses alliés devraient quant à eux être représentés par 46 élus.