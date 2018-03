Alain Juppé et François Fillon au soir du second tour de la primaire de la droite, le 27 novembre 2016

publié le 30/11/2016 à 12:53

Deuxième déception en moins d'une semaine pour les juppéistes. Après la claque reçue au second tour de la primaire de la droite et du centre, les soutiens d'Alain Juppé ont été surpris en découvrant le nouvel organigramme des Républicains décidé par François Fillon. Adoptée mardi 29 novembre, la nouvelle structure politique n'intègre que peu de proches du maire de Bordeaux.



Le comité politique choisi par le candidat de la droite ne comporte ainsi que Virginie Calmels, première adjointe à la mairie de Bordeaux, en tant que soutien direct d'Alain Juppé. Il y a également Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-François Copé, qui après leur élimination au premier tour, avaient rallié l'ancien premier ministre de Jacques Chirac. En revanche, d'autres membres de la garde rapprochée juppéiste, tels que Benoist Apparu, Édouard Philippe et Jean-Pierre Raffarin, sont aux abonnés absents. Jérôme Chartier, porte-parole de François Fillon, explique au Point que Virginie Calmels a été le "seul nom proposé" par Alain Juppé.

En parallèle, les anciens sarkozystes sont nombreux. Christian Jacob, François Baroin et Gérald Darmanin ont ainsi été retenus. Quant à Laurent Wauquiez, ex-président par intérim des Républicains, a été conservé en tant que vice-président du parti.

Quelque peu déçu par cette réorganisation, l'ancien ministre Dominique Bussereau s'est exprimé sur Twitter pour déplorer le manque de juppéistes. "Bon vent à la nouvelle équipe hélas pas assez ouverte aux proches d'Alain Juppé. Nous attendons donc l'équipe de campagne", a-t-il écrit mercredi 30 novembre.

#lesrepublicains Bon vent à la nouvelle équipe hélas pas assez ouverte aux proches d'@alainjuppe Nous attendons donc l'équipe de campagne. — Dominique Bussereau (@Dbussereau) 30 novembre 2016